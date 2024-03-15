Electrolux, Tefal, Braun та Rowenta почали блокувати постачання техніки в росію з паралельного імпорту

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Виробники побутової техніки Electrolux, Tefal, Braun та Rowenta почали блокувати постачання своєї продукції в росію за паралельним імпортом.

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Пр це повідомляє російське видання «Комерсант» із посиланням на джерела.

За їхніми словами, виробники прописують у контрактах із партнерами в інших країнах мораторій на реекспорт продукції до росії. У разі порушення цієї заборони бренди розривають договір із ритейлером. При цьому Electrolux також вимагає блокування розміщення своїх товарів на маркетплейсах, уточнив представник компанії «Марвел-Дистрибуції».

За словами представника OCS Distribution Владислава Бородіна, практика західних компаній фіксувати в контрактах заборону на перепродаж продукції в росію «була помічена» ще у 2022 та 2023 роках.

Частина брендів навіть ініціювала перевірки та карала партнерів, які порушили умову, — додав він.

Співрозмовники видання вважають, що заборона іноземних компаній на паралельний імпорт може призвести до повного зникнення їхньої продукції з російського ринку. Їхнє місце з великою ймовірністю займуть компанії з Китаю та Туреччини, вважають джерела.

При цьому один із топ-менеджерів великого російського ритейлера заявив, що в їхній мережі продукція Electrolux не продається з лютого 2022 року.

Зараз невигідно шукати фахівців з постачання продукції, поставленої за паралельним імпортом, оскільки кінцева ціна виходить дорожче за аналоги з інших країн, відповідно, на цьому неможливо заробити, — пояснив він.

Незабаром після початку повномасштабного вторгнення російських в Україну сотні іноземних компаній оголосили про зупинення роботи у рф або повний вихід з країни. Зокрема, це зробили Electrolux та корпорація Procter&Gamble (їй належать Tefal, Braun та Rowenta).

У червні 2022 року президент росії путін підписав закон, що легалізує паралельний імпорт. Список товарів, доступних для паралельного імпорту складає Мінпромторг.