Ані Лорак на третьому році повномасштабної війни рф проти України вирішила отримати громадянство росії

https://racurs.ua/ua/n193359-ani-lorak-na-tretomu-roci-povnomasshtabnoyi-viyny-rf-proty-ukrayiny-vyrishyla-otrymaty.html

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Співачка Ані Лорак подала заяву на здобуття громадянства росії.

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Про це 15 березня повідомлила пропагандистська інформагенція «РИА Новости» з посиланням на джерело в її оточенні.

Сама Кароліна Куєк цю новину не коментувала.

Як зазначає «РИА Новости», у 2016-му депутат Держдуми Віталій Мілонов пропонував допомогти жінці отримати паспорт рф, але тоді представник артистки сказав, що вона не має наміру змінювати громадянство.

Після 24 лютого 2022 року Ані Лорак залишилася жити в країні-агресорі та заробляти там криваві рублі, поки її рідні та близькі живуть в Україні під обстрілами.

45-річна Куєк родом із Буковини багато років живе і працює в росії, а також публічно виступає на провладних концертах та підтримує терористичну владу. Після початку повномасштабного вторгнення вона робила неоднозначні заяви, закликаючи до миру у всьому світі, однак й надалі продовжила працювати в рф.