Українські кіберфахівці спричинили збої в онлайн-голосуванні на «виборах путіна»

У рф відбуваються так звані «президентські вибори»

https://racurs.ua/ua/n193361-ukrayinski-kiberfahivci-sprychynyly-zboyi-v-onlayn-golosuvanni-na-vyborah-putina.html

Ракурс

У росії сьогодні, 15 березня, в день початку президентських виборів, фіксуються збої в онлайн-голосуванні — це справа рук кіберфахівців Головного управління розвідки Міноборони України.

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Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на джерело у спецслужбах.

Інформація відповідає дійсності. Працюють кіберфахівці ГУР МО, — зазначило джерело видання.

Сьогодні зранку та в обід відразу у низці регіонів рф заявили про збої. Зокрема, масштабний збій стався на державному порталі «Госуслуги» — на сайт не могли зайти жителі Московської, Тюменської, Новосибірської та інших областей.

Вчора, 14 березня, голова «ростелекому» Михайло Осеєвський заявив, що рф веде кібервійну з ГУР МО України, «яке вже тривалий час намагається зруйнувати всю інфраструктуру, створену для виборів».

Джерело: «Громадське»