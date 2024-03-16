Голова МЗС Фінляндії вважає, що Заходу не варто виключати відправлення своїх військ до України

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Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема США, не повинні повністю відкидати ідею про відправку своїх військ до України на випадок складної ситуації.

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Зараз Фінляндія це не обговорює, але «важливо, щоб ми не виключали все в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною буде ситуація».

Але позиція Фінляндії чітка: ми зараз не надсилаємо війська і не хочемо це обговорювати, — сказала міністр.

Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі каже, що США не проти такого кроку союзників. Водночас Вашингтон не планує розміщувати свої війська на території України.

Раніше глава МЗС Фінляндії сказала, що доходи від заморожених російських активів слід використати на озброєння України. Міністерка, однак, нагадала, що йдеться про досить складне юридичне питання.

Однією з головних цінностей у нас на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти і привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки маємо дотримуватися наших принципів, — сказала вона.

Раніше напряму підтримку намірів Еммануеля Макрона розмістити війська Заходу в Україні висловили три країни Балтії.

26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного у Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив:

Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно.

Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва «все можливе». На це французький президент відповів, що нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія.