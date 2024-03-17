500 прильотів за день - прикордонні райони Сумщини вирівнюють із землею ФАБами, КАБами, артилерією

https://racurs.ua/ua/n193425-500-prylotiv-za-den-prykordonni-rayony-sumschyny-zrivnuut-iz-zemleu-fabamy-kabamy-artyleriieu.html

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У Сумській області дуже важка ситуація з обстрілами росіян.

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Прикордонні райони вирівнюють із землею ФАБами, КАБами, артилерією. Через роботу арти люди майже не виходять із підвалів. За добу може бути до 500 прильотів. Деякі села виглядають уже як Мар’їнка та Бахмут, — заявили у Сумській ОВА.

Великописарівську громаду області масовано обстрілюють російські війська.

Лише минулої доби, за даними Сумської ОВА, «здійснено пуски ФАБ МПК з літака тактичної авіації (21 вибух), пуски КАБ з літака тактичної авіації (11 вибухів), обстріл із РСЗВ (28 вибухів), артобстріл (10 снарядів)».

16 березня у Сумах завершили аварійно-пошукові роботи у 5-поверхівці, в яку влучив ворожий «шахед».

13 березня. Аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні. З-під завалів за цей час дістали тіла 3 загиблих людей.

Рятувальники розібрали все, до чого мали доступ. При цьому тіло дівчини, яка мешкала на п’ятому поверсі, знайти не вдалося.

В перші дні на місці влучання перебувало більше сотні пожежників, вночі траплялися повторні загоряння, тому рятувальники працювали безперервно. Припинялися лише роботи з демонтажу у нічний час.