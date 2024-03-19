Депутатка Держдуми рф зі спільницею отримали підозри за депортацію українських дітей

https://racurs.ua/ua/n193492-deputatka-derjdumy-rf-zi-spilnyceu-otrymaly-pidozry-za-deportaciu-ukrayinskyh-ditey.html

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Депутатка Держдуми рф Яна Лантратова та її спільниця Інна Варламова отримали підозри за депортацію українських дітей.

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Слідство встановило, що під час окупації Херсону Лантратова і Варламова вивезли до Москви на «оздоровлення» двох вихованців місцевого Будинку дитини — новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

Журналісти ВВС раніше встановили, що Інна Варламова та її чоловік, лідер партії «Справедлива росія» Сергій Миронов, удочерили викрадену з Херсонщини 10-місячну дівчинку Маргариту Прокопенко та змінили їй ім’я.

За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини.

Йдеться про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

Щоб «оглянути» дітей перед депортацією, Лантратова та Варламова прибули до обласного центру під виглядом «офіційного візиту» представниць країни-агресора. Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви нібито для оздоровлення в російських медустановах.

Насправді розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад та не потребували медичного втручання.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до рф з підписами Лантратової та Варламової.