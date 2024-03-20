Пожежа на складській будівлі у Харкові, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n193508-u-harkovi-spalahnula-velyka-pojeja-u-skladskiy-budivli-foto.html

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У Харкові сьогодні, 20 березня, вісім пожежних розрахунків гасять велику пожежу у складській будівлі.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що об 11.04 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у одноповерховій складській будівлі на вулиці Греківській.

На час прибуття пожежників вже спостерігалась досить розвинена пожежа:

всередині одноповерхового ангару горіли аерозольні балончики з фарбою;

існувала загроза перекидання вогню на інші поруч розташовані нежитлові будівлі.

Станом на 12.03 пожежу було локалізовано на площі близько 400 кв. м. За попередніми даними, врятували одну людину.

Про причини виникнення пожежі наразі не повідомляється.