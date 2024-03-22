Командувач Сухопутних військ припустив новий наступ рф влітку - окупанти створюють 100-тисячне угруповання

https://racurs.ua/ua/n193591-komanduvach-suhoputnyh-viysk-prypustyv-novyy-nastup-rf-vlitku-okupanty-stvoruut-100-tysyachne.html

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росія створює угруповання у понад 100 тис. осіб.

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За словами командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, це угруповання формується не обов’язково для наступу, а для поповнення поточних втрат.

Але така ймовірність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для наступальних операцій на одному із напрямків. Це умовні прогнози, — сказав Павлюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Командувач каже, що російські плани до кінця невідомі.

Нам відомі тільки ті дані, що у них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання — понад 100 тисяч. Не обов’язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність, — повідомив Павлюк.

Цей прогноз, за словами генерала, максимально тяжкий, але українські військові готуються до різного розвитку ситуації.