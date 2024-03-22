У росії вперше зізналися, що країна перебуває в стані війни

У росії вперше заявили, що країна перебуває в стані війни

https://racurs.ua/ua/n193594-u-rosiyi-vpershe-ziznalysya-scho-krayina-perebuvaie-v-stani-viyny.html

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На росії вперше заявили, що країна перебуває в стані війни.

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Ми знаходимося у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але як тільки там зʼявилась ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. І кожен має це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації", — заявив прес-секретар путіна Пєсков.

Він додав, що росія продовжуватиме війну, «щоб військовий потенціал України не міг загрожувати безпеці громадян росії та її території», бо Кремль не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка має намір використати будь-які методи, щоб повернути окуповані рф Крим та чотири області України.

У нас з’явилося чотири нові суб'єкти федерації. І для нас головне — убезпечити людей у цих суб'єктах та звільнити територію цих суб'єктів, яка зараз є де-факто окупованою київським режимом", — цитують Пєскова пропагандисти «АіФ».

На брифінгу для преси Пєскова запитали, чи його слова означають, що правовий статус СВО змінився. Він відповів так:

Це не пов’язано з якимись юридичними змінами. Це СВО де-юре, але де-факто для нас це перетворилося на війну після того, як колективний Захід дедалі більше підвищує рівень своєї залученості до конфлікту".

Нагадаємо, влада росії називає вторгнення в Україну «спеціальною військовою операцією». Для громадян росії, які називають російську агресію проти України війною, передбачені адміністративні та кримінальні покарання за «дискредитацію» та «фейки» про армію рф.

Пєсков не вперше характеризує «СВО» як війну. Наприклад, у лютому 2024 року він говорив, що «операція проти України з певними цілями фактично продовжується як війна з колективним Заходом та Північно-Атлантичним альянсом».