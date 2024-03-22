Список міжнародних спонсорів війни від НАЗК критикують Китай і Франція - Reuters

https://racurs.ua/ua/n193595-spysok-mijnarodnyh-sponsoriv-viyny-vid-nazk-krytykuut-kytay-i-franciya-reuters.html

Ракурс

Україна може закрити список «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК через негативну реакцію з боку кількох країн, зокрема Китаю і Франції.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, відсьогодні Україна може закрити не лише список, який укладало Національне агентство з питань запобігання корупції, і пов’язаний вебсайт.

«Чорний список» не має юридичної сили, але він став репутаційним ударом для близько 50 великих компаній, які потрапили до нього за те, що працюють в росії та допомагають Кремлю у війні в Україні, наприклад, сплачуючи податки.

Одне з джерел повідомило, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ з приводу «чорного списку», додавши, що його може бути видалено протягом кількох днів.

Як зазначає Reuters, відмова від списку «спонсорів війни», якщо ця інформація джерел підтвердиться, свідчитиме про те, що Києву доводиться пом’якшувати свою позицію щодо низки питань, оскільки на третьому році повномасштабної війни Україні складніше зберігати на колишньому рівні підтримку з боку зарубіжних союзників.

Це Китай, але не лише Китай, — сказав співрозмовник, також натякаючи на тиск з боку Франції з метою виключення зі списку компаній «Auchan» і «Leroy Merlin».

Зі свого боку Пекін, великий споживач української аграрної продукції, у лютому зажадав від Києва виключити зі списку всі 14 китайських компаній, щоб «усунути негативний вплив».

Інше джерело повідомило, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ з приводу «чорного списку», додавши, що його може бути видалено протягом кількох днів.

Третє джерело агенції заявило, що в Україні розчаровані тим, що до списку потрапили компанії з країн, які підтримують Київ. Міністерства закордонних справ згаданих країн не відповіли на запити про коментарі або відхилили їх, а всі джерела попросили про анонімність через делікатність питання.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Кабінет Міністрів після звернень від країн-партнерів вирішив відмовитись від списку «Міжнародні спонсори війни» на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» переадресують на веб-сайт РНБО «Державний реєстр санкцій».