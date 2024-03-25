Фото з місця ударів по Львівщині: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n193686-foto-z-miscya-udariv-po-lvivschyni-opublikuvala-prokuratura.html

Ракурс

Львівська область 24 березня була атакована російською армією.

.

Було завдано масованого удару безпілотними літальними апаратами, крилатими ракетами та гіперзвуковою ракетою «Кинджал». Через обстріл були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це 25 березня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438) КК України. Розслідування проводить управління СБУ у Львівській області.

Також львівська прокуратура вперше показала фото з місця масованого удару.

Нагадаємо, 24 березня російська армія двічі атакувала з повітря один з об'єктів критичної інфраструктури Львівської області. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив про пошкодження обʼєктів «Нафтогазу» на заході України.

Заявлялося, що на Львівщині російський ракетний удар був спрямований по підземному газовому сховищу «Нафтогазу». Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, але атака не вплине на постачання «блакитного палива» українським споживачам.