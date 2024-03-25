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Антикорупційні органи відкрили справу стосовно голови АМКУ після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 млн грн
Антикорупційні органи відкрили справу стосовно голови АМКУ після розслідування про майно його родини на 70 млн грнhttps://racurs.ua/ua/n193704-antykorupciyni-organy-vidkryly-spravu-stosovno-golovy-amku-pislya-rozsliduvannya-shem-pro-mayno.htmlРакурс
НАБУ та САП відкрили справу щодо Павла Кириленка після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 млн гривень.
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Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі САП.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження наступного дня після виходу матеріалу журналістів. Статті — «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».
Раніше «Схеми» розповідали, що родина Кириленка, який нині очолює АМКУ, а раніше був керівником Донеччини, завели численне майно, при цьому не маючи офіційно достатніх доходів для цього. Сам посадовець частиною майна користується, але не вказував це в декларації.
Справу відкрили 22 березня — наступного дня після виходу матеріалу «Схем», в якому журналісти виявили, що родина посадовця у період 2020−2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.
«Схеми» з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому, посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.
«Слуги народу» навідріз відмовлялися коментувати корупційний скандал з главою АМКУ Кириленком, за призначення якого самі ж проголосували. Про це повідомила журналістка «Радіо Свобода» Власта Лазур.
Невпинно шукаємо депутатів від «Слуги народу», які готові коментувати цю історію. Ну зрештою, вони ж майже у повному складі голосували за це призначення. Майте сміливість подискутувати. Але сміливості немає. Телефонуємо — відмовляються навідріз. Дуже розумні — радять звертатися до правоохоронців і юристів. Політичні наслідки? Ні, не чули. Це такий сором, — повідомила журналістка «Радіо Свобода» Лазур і прикріпила до свого поста посилання на розслідування журналістів щодо майна родини голови АМКУ Кириленка.