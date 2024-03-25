Антикорупційні органи відкрили справу стосовно голови АМКУ після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 млн грн

https://racurs.ua/ua/n193704-antykorupciyni-organy-vidkryly-spravu-stosovno-golovy-amku-pislya-rozsliduvannya-shem-pro-mayno.html

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НАБУ та САП відкрили справу щодо Павла Кириленка після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 млн гривень.

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Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі САП.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження наступного дня після виходу матеріалу журналістів. Статті — «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Раніше «Схеми» розповідали, що родина Кириленка, який нині очолює АМКУ, а раніше був керівником Донеччини, завели численне майно, при цьому не маючи офіційно достатніх доходів для цього. Сам посадовець частиною майна користується, але не вказував це в декларації.

Справу відкрили 22 березня — наступного дня після виходу матеріалу «Схем», в якому журналісти виявили, що родина посадовця у період 2020−2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

«Схеми» з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому, посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

«Слуги народу» навідріз відмовлялися коментувати корупційний скандал з главою АМКУ Кириленком, за призначення якого самі ж проголосували. Про це повідомила журналістка «Радіо Свобода» Власта Лазур.