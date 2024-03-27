Велика Британія модернізує дрони для України. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n193772-brytaniya-modernizuie-drony-dlya-ukrayiny-yaki-budut-stiyki-do-zasobiv-reb-reuters.html

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Велика Британія модернізує дрони для України, які будуть стійкими до російських «глушилок».

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Інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним БПЛА працювати в небі, попри роботу російських засобів радіоелектронної боротьби. Така допомога є частиною союзників з підтримки української програми безпілотників. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що нова технологія дасть ЗСУ перевагу, яка має у своєму розпорядженні багато систем РЕБ. Зокрема, передані Києву дрони та спорядження Evolve Dynamics фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти можливостям рф в галузі радіоелектронної боротьби.

У статті йдеться, що Evolve Dynamics розробляє альтернативні алгоритми радіозв’язку, щоб окупантам було складно глушити сигналу від її дронів-розвідників. Автори пишуть, що Україна та рф на полі бою активізували розгортання систем РЕБ, які можуть порушити частоти, що передають команди від оператора до БПЛА, змушуючи їх падати з неба або промахуватися повз ціль.

Виконавчий директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст назвав це «постійною грою у пінг-понг».

Evolve Dynamics наразі має близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis, що літають в Україні, що робить її одним із п’яти-десяти великих британських постачальників безпілотників для українських Сил оборони.

Нагадаємо, взимку у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що місцеві громади в Україні отримають можливість закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників для протидії російським ракетам та безпілотникам.

Джерело: Reuters