Руйнування у Харкові. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n193773-pershi-kadry-pislya-prylotu-aviabomb-po-harkovu-pokazala-policiya-video.html

Ракурс

Перші хвилини після прильоту російських авіабомб по Харкову опублікували правоохоронці.

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На відео можна побачити, як патрульні прибувають на місце події. Вони обходять територію та спілкують з мешканцями квартир, будинки яких були пошкоджені. Також вони допомагають з евакуацією. Відповідні кадри перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував у Telegram.

Нагадаємо, 27 березня російська авіація атакувала багатоповерхівки у Шевченківському районі Харкова. Ворог вперше з 2022 року вдарив по обласному центру авіабомбами. Одна з них влучила по загальноосвітній школі, а друга — прямо посеред багатоповерхівок. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок.

Одна людина загинула, поранення дістали 19 осіб поранено. Серед постраждалих — четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років.

В поліції Харківщини заявили, що росіяни могли застосувати дешевий аналог крилатої ракети — бомби УМПБ Д-30 СН, що виготовлені на базі ФАБ-250. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що місто атакували керованим боєприпасом великого калібру, який може літати на відстань до 90 км.