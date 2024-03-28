Прохання не бити по російських НПЗ означає для Києва не бути ефективними у війні - The Hill

https://racurs.ua/ua/n193775-prohannya-ne-byty-po-rosiyskyh-npz-oznachaie-dlya-kyieva-ne-buty-efektyvnymy-u-viyni-the-hill.html

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Прохання від Білого дому до Києва не бити безпілотниками по російських нафтопереробних заводах фактично означає прохання не бути настільки ефективними у війні з росією, пишуть у колонці на The Hill колумніст Майкл Тот і колишній офіцер військової розвідки з 30-річним стажем Джонатан Світ.

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Вони запевняють, що Джо Байдена лякає імовірне підвищення ціни на бензин через нібито спричинене обстрілами подорожчання нафти. І щоб утримати верхній поріг ціни на рівні 85 дол. за барель, в адміністрації американського президента закликають Київ не атакувати. Цей крок колумністи вважають дивним із двох причин.

По-перше, чомусь у 2022-му те ж подорожчання пального було подане як «податок на путіна» й сприйнялось американцями як справедливий результат розвʼязаної диктатором великої війни. Чому тепер, у рік виборів, варто змінювати політику й бути проти «податку на Зеленського», котрий змушений чинити так задля знесилення агресора й припинення війни? Автори статті не вважають це правильним рішенням.

Так само прохання Білого дому є помилковим з погляду військової стратегії. Росіян потрібно позбавити логістичних можливостей, що означає атаки по виробництву пального, на якому працює армія. Це точно те саме, що намагались робити росіяни на початку повномасштабної війни в Україні, бʼючи по нафтопереробних заводах і резервуарах пального. І це те, що робили союзні війська під час Другої світової війни, почавши з НПЗ у румунському Плоєшті у 1942 році й не припиняючи до самої капітуляції Німеччини. Руйнування нафтопереробних потужностей нацистів відчутно допомогло союзникам перемогти у війні, адже це знекровило армії німців та їхніх союзників.

Зараз росіяни безперешкодно атакують цивільну інфраструктуру в глибині української території. Американці зволікають із наданням допомоги в принципі, не кажучи про далекобійні високоточні ракети, про які давно й наполегливо просить Київ. Союзники запевняють, що стоятимуть з Україною до перемоги ― однак як досягти цієї перемоги, вони не знають, пишуть Джонатан Світ і Майкл Тот. А от Україна знає і робить для цього ефективні кроки. То чи дійсно питання рейтингів Джо Байдена зараз важливіше за успішність України у війні ― риторично запитують автори колонки.

Історія питання

Україна вразила майже всі російські НПЗ у європейській частині рф.

Позначені на мапі червоним кольором — тимчасово окупована рф територія України та власні території, які знаходяться у зоні ураження українських БпЛА.

Зеленим кольором — терирорії рф, які вона наразі контролює, та які знаходяться поза зоною ураження українських БпЛА.

У Держдепі США прокоментували атаки українських безпілотників на російські НПЗ.

Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території, — наголосив речник відомства Метью Міллер.

Коментуючи питання, чи контактувала американська сторона з Києвом після того, як напередодні знову був завдано удар по черговому російському НПЗ в Самарі, речник Держдепу відмовився розкривати інформацію про будь-яку дипломатичну взаємодію.

Водночас, додав він, позиція Вашингтона, яку він озвучив, відображає «давню політику» американської сторони, і це було «чітко донесено до українських партнерів».

Коментар Міллера став першою офіційною реакцією американської влади на статтю видання Financial Times, в якій стверджується, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки удари БпЛА можуть підвищити ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь.

Матеріал викликав гостру дискусію, в якій більшість західних аналітиків стали саме на бік Києва.