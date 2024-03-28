Російський «кріт» під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n193786-rosiyskyy-krit-pid-vyglyadom-kapelana-namagavsya-shpyguvaty-za-desantnykamy-zsu.html

Ракурс

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки рф «завести» свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

.

У Києві упіймали поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників.

Агент хотів «записатися» до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової.

Надалі шпигун мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ. У такий спосіб він сподівався розширити свої «можливості» щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили «крота», встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність.

Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо «зарахування» до лав ЗСУ.

За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації. Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як ГРУ).

Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву «довідку» про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.

До цього російська спецслужба давала йому «випробувальні» завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації. Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері.

Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським ГРУ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.