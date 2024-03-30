Суди депортують з росії сотні мігрантів

https://racurs.ua/ua/n193876-sudy-vyganyaut-z-rosiyi-sotni-migrantiv.html

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Петербурзькі суди з 25 по 29 березня винесли кілька сотень рішень про примусове видворення із росії іноземних громадян.

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За цей період до судів надійшло 584 матеріали у справах про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням міграційного законодавства, повідомляє «Медуза».

Суди розглянули 515 справ. В результаті 418 іноземців суди вирішили відправити до Центру тимчасового утримання іноземних громадян і потім вигнати з росії. Ще 48 осіб мають заплатити штраф та самостійно залишити рф.

29 березня правозахисний проект «Перший відділ» повідомляв, що у Санкт-Петербурзі правоохоронні органи проводять масштабну операцію «Антимігрант» щодо виявлення та депортації іноземних громадян, які не мають права на перебування в росії.

Один з адвокатів, який представляє інтереси деяких іноземців, розповів, що рейди проводяться гуртожитками та квартирами, а спецприймачі переповнені. За його словами, мігрантів масово висилають із країни літаками з аеропорту Пулково.

Заступник міністра праці Таджикистану Шахноза Нодірі розповідала, що влада країни зафіксувала відтік мігрантів з росії. Вона зазначала, що це «не стільки скарги на утиски, скільки страх наших громадян, паніка, багато хто хоче виїхати». За її словами, «на побутовому рівні» також фіксуються утиски громадян Таджикистану.

Після теракту в «Крокус Сіті Холлі», за підозрою в якому було затримано громадян Таджикистану, у Москві тільки з 25 по 27 березня зареєстрували 784 постанови про порушення правил в’їзду в росію іноземними громадянами. Російська служба «Бі-бі-сі» припускала, що в столиці могли посилити перевірки щодо мігрантів.