Захід сонця в Антарктиді, фото: Національний антарктичний науковий центр

https://racurs.ua/ua/n193891-riznobarvnyy-zahid-soncya-v-antarktydi-pokazaly-ukrayinski-polyarnyky-foto.html

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Дивовижний захід сонця спостерігали й полярники біля антарктичної станції «Академік Вернадський».

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Відповідні фото опубліковані на Фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

З одного боку небо мало насичений помаранчево-синій колір з фіолетовим прошарком у певний момент, а з іншого — ніжний рожево-бузковий, — вказано в повідомленні. — Побачити таку красу можна нечасто, адже більшість часу в цій місцевості сонце сховане за хмарами.

Зазначається, що такі фарби «забезпечує" низьке положення сонця — тоді світлу треба пройти довший шлях до поверхні, ніж коли сонце високо над горизонтом, і кольори розсіюються інакше.

Крім того, забарвлення неба залежить від наповнення повітря різними часточками та навіть підстильної поверхні — снігу, льоду чи води, від яких теж відбиваються промені.

У розташованій в Південній півкулі Антарктиді в цей час осінь і світловий день поступово скорочується, триваючи наразі трохи більше 11 годин. Найкоротші дні тут будуть антарктичною зимою — з 19 до 22 червня сонце здійматиметься над «Вернадським» лише на 3 години 24 хвилини.