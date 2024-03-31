Російські звірства у Бучі. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

https://racurs.ua/ua/n193901-tochne-chyslo-jertv-rosiyi-v-buchi-dosi-ne-vstanovlene-policiya.html

Ракурс

Повна кількість жертв російських загарбників у Бучі досі не встановлена.

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З час деокупації міста пройшло вже два роки. Однак досі є особи, які вважаються зниклими безвісти. Їхній розшук триває. Загалом після деокупації в Бучі були виявлені тіла 422 вбитих мирних жителів, а в Бучанському районі — 1 тис. 190 тіл. Про це заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, правоохоронці розпочали понад 116 тис. кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських загарбників в Україні. З цієї кількості 23 тис. були скоєні ворогами саме на Київщині.

Сьогодні президент Володимир Зеленський у другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів ушанував пам’ять українців, убитих під час окупації Бучанської громади.

У цієї війни — глобальне значення… І вбиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви. Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає, — заявив глава держави.

Як відомо, російські окупанти захопили Бучу 27 лютого 2022 року. Місто перебувало під окупацією 33 дні — весь цей час воєнні злочинці руйнували будинки обстрілами, катували та вбивали цивільних. Збройні сили України звільнили місто 31 березня. У місті виявили численні братські могили та катівні.

Нагадаємо, у лютому Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) оприлюднила нові дані про руйнування росією міста Маріуполь на Донеччині у 2022 році. Після аналізу супутникових знімків стало відомо, що з березня 2022-го року по лютий 2023-го року там було поховано понад 10 тис. людей.