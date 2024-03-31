Зросла кількість жертв удару по Львівщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n193908-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskogo-aviaudaru-po-lvivschyni.html

Ракурс

Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Львівській області.

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У неділю, 31 березня, з-під завалів адміністративної будівлі критичної інфраструктури, яка була зруйнована внаслідок російської ракетної атаки, дістали тіло ще одного загиблого. Про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Telegram.

Очільник області додав, що рятувальники продовжують пошукові роботи.

Також він додав, що країна-агресор атакувала крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури, який був ціллю 24 та 29 березня. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, у ніч на 31 березня російські загарбники здійснили чергову повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та ударник безпілотників.

Зокрема, ворог запустив з двох напрямків 11 дронів-камікадзе Shahed, випустив 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та керованою авіаційною ракетою Х-59 з ТОТ Запорізької області.

Ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби РЕБ зуміли ліквідувати дев’ять крилатих ракет Х-101/Х-555 та дев’ять «Шахедів».