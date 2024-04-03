Управління захисту прав військових з’явилося в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194010-upravlinnya-zahystu-prav-viyskovoslujbovciv-stvoryly-v-ukrayini.html

Ракурс

Центральне управління захисту прав військовослужбовців з’явиться в Україні.

.

Нову інституцію, яка передбачає військового омбудсмена, створить Міноборони. Управління займатиметься захистом прав воїнів і членів їхніх сімей, включно з реагуванням на конкретні скарги. Також там аналізуватимуть конкретні ситуації, виїжджатимуть на місця порушень, провадитимуть перевірки й подальші заходи з відновлення прав. Про 3 квітня повідомило українське оборонне відомство.

Основні порушення, які перевірятиме управління:

забезпечення військовослужбовців;

правом на відпустку;

зловживання командирів;

ненадання / недостатнє надання медичної допомоги;

соціальні гарантії;

порушення гендерної рівності.

У Міноборони наголосили, що у роботі над документом врахували досвід країн, де вже є військові омбудсмени — Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чехії та Бельгії.

Глава МОУ Рустем Умєров заявив, що зараз працює гаряча лінія, куди військові звертаються щодо порушення своїх прав. Також моніторяться соціальні мережі.

Тепер маємо сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців, — заявив він.

Нагадаємо, російські загарбники порушують права людей на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України. У Центрі національного спротиву заявили, що найпоширенішим порушенням прав людини на окупованих територіях за поточний рік є порушення права на власність.