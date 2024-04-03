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Управління захисту прав військових з’явилося в Україні. Фото:

Управління захисту прав військовослужбовців створили в Україні

3 кві 2024, 22:20
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Центральне управління захисту прав військовослужбовців з’явиться в Україні.


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Нову інституцію, яка передбачає військового омбудсмена, створить Міноборони. Управління займатиметься захистом прав воїнів і членів їхніх сімей, включно з реагуванням на конкретні скарги. Також там аналізуватимуть конкретні ситуації, виїжджатимуть на місця порушень, провадитимуть перевірки й подальші заходи з відновлення прав. Про 3 квітня повідомило українське оборонне відомство.

Основні порушення, які перевірятиме управління:

  • забезпечення військовослужбовців;
  • правом на відпустку;
  • зловживання командирів;
  • ненадання / недостатнє надання медичної допомоги;
  • соціальні гарантії;
  • порушення гендерної рівності.

У Міноборони наголосили, що у роботі над документом врахували досвід країн, де вже є військові омбудсмени — Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чехії та Бельгії.

Глава МОУ Рустем Умєров заявив, що зараз працює гаряча лінія, куди військові звертаються щодо порушення своїх прав. Також моніторяться соціальні мережі.

Тепер маємо сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців, — заявив він.

Нагадаємо, російські загарбники порушують права людей на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України. У Центрі національного спротиву заявили, що найпоширенішим порушенням прав людини на окупованих територіях за поточний рік є порушення права на власність.

Джерело: Ракурс


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