Прифронтове село-«привид» на Донбасі показали поліцейські. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n194011-selo-pryvyd-na-liniyi-frontu-v-ukrayini-pokazaly-policeyski-video.html

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Мирні українці продовжують перебувати в селах близько лінії фронту попри постійні російські атаки.

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Максимільянівка Мар’їнської громади Донецької області перетворилося на село-«привид», а на підступах до цього населеного пункту точаться бойові зіткнення. Про це 3 квітня повідомила Національна поліція України.

У цьому селі крізь видно зруйновані будинки й підбиті дронами автомобілі. У в Максимільянівці, попри щоденні удари росіян, залишається близько 50 жителів. При цьому 12 осіб мешкають на краю села — до лінії боїв звідси кількасот метрів.

Однак гуманітарну допомогу цивільним, попри ризики, доставляють. Зокрема, це робить група поліції «Білий янгол». Правоохоронці показали на відео, що привезли людям овочі та продуктові набори.

Евакуація з Максимільянівки триває, але не всі готові залишити свій дім. Правоохоронці заявляють, що жити там дуже небезпечно — за декілька днів після гуманітарного рейсу вони повернулись в село, щоб забрати тіло загиблої жінки. Ворожий снаряд вбив її на порозі будинку.

Днями з цього прифронтового села вивезли двох осіб — чоловіка та його дружину, якій знадобилася термінова медична допомога.

Нагадаємо, у Красногорівці на Донеччині евакуаційна група «Білий Янгол» врятувала пораненого 72-річного місцевого жителя, у будинок якого прилетів російський снаряд. Правоохоронцям довелося добиратися під обстрілом, а в місті підіймалися стовпи чорного диму.