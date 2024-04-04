Допомога США Україні - спікер Палати представників все ще шукає компроміс з трампістами

https://racurs.ua/ua/n194013-dopomoga-ssha-ukrayini-spiker-palaty-predstavnykiv-vse-sche-shukaie-kompromis-z-trampistamy.html

Ракурс

Дата голосування у Палаті представників США щодо допомоги Україні знову під питанням. Раніше декілька впливових республіканців повідомляли, що це може статися відразу після повернення Конгресу після канікул — 9 квітня.

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Утім навряд чи це відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо, і пізніше, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом’якшення опозиції з боку радикальних республіканців.

Про це написав Bloomberg.

Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні малоймовірно до середини квітня, а можливо, і пізніше, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає способи пом’якшити опозицію з боку жорстких республіканців, сказали кілька посадовців керівництва партії. Два джерела в керівництві республіканського партії зазначили, що логістично Джонсон все ще може вирішити на вихідних як провести законопроект наступного тижня. Однак такий прискорений графік може загрожувати провалом законопроекту та ще більше роздратувати опозиційно налаштованих республіканців, — пише видання.

Джонсон раніше заявляв, що може винести власний законопроект про допомогу, у якому вона надаватиметься у кредит.

Раніше «Ракурс» писав, що демократи у Конгресі США опинились перед важким вибором на тлі нещодавніх заяв спікера-республіканця Палати представників Майка Джонсона щодо законопроєкту про допомогу Україні.

Демократи змушені або піти на поступки, погодитись із запропонованими ним змінами, або відмовитись від правок, що знову ставить під загрозу схвалення фінансування України. Американська преса вказує, що сам спікер Джонсон зацікавлений у тому, щоб йти на компроміс.

По-перше, для підтримки законопроєкту йому ймовірно буде потрібна підтримка двох третин Палати представників, в тому числі і опонентів демократів.

По-друге, над ним нависла загроза звільнення і щоб вберегти себе йому теж може знадобитись підтримка демократів, про що писав нещодавно Голос Америки.

Видання Axios з посиланням на свої джерела в Конгресі пише, що ймовірно допомога Україні буде проголосована окремим законом. Мовляв, фінансування Ізраїлю і Тайваню — інших союзників США викликає менше суперечностей серед республіканців.