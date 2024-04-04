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Прикордонники зачистили сховок окупантів на Новопавлівському напрямку
Прикордонники зачистили бліндаж з росіянами гранатами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194023-prykordonnyky-zachystyly-blindaj-z-rosiyanamy-granatamy-video.htmlРакурс
Бійці Волинського прикордонного загону відбили атаку противника на один з опорних пунктів на Донеччині.
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Відео про цю операцію опублікувала ДПСУ 4 квітня. На ньому видно, що ворожі штурмовики почали відходити. Шестеро з них сховалися в укриття.
Волинські прикордонники подбали про те, щоб окупанти звідти не вийшли. Двоє бійців закидали бліндаж гранатами.