Пограничники зачистили блиндаж с россиянами гранатами

https://racurs.ua/n194023-pogranichniki-zachistili-blindaj-s-rossiyanami-granatami-video.html

Ракурс

Бійці Волинського прикордонного загону відбили атаку противника на один з опорних пунктів на Донеччині.

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Відео про цю операцію опублікувала ДПСУ 4 квітня. На ньому видно, що ворожі штурмовики почали відходити. Шестеро з них сховалися в укриття.

Волинські прикордонники подбали про те, щоб окупанти звідти не вийшли. Двоє бійців закидали бліндаж гранатами.