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Ракурс
Пограничники зачистили блиндаж с россиянами гранатами

Пограничники зачистили блиндаж с россиянами гранатами (ВИДЕО)

4 апр 2024, 13:25
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Бійці Волинського прикордонного загону відбили атаку противника на один з опорних пунктів на Донеччині.


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Відео про цю операцію опублікувала ДПСУ 4 квітня. На ньому видно, що ворожі штурмовики почали відходити. Шестеро з них сховалися в укриття.

Волинські прикордонники подбали про те, щоб окупанти звідти не вийшли. Двоє бійців закидали бліндаж гранатами.

Источник: Ракурс


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