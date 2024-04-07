У Словаччині новим президентом обрали проросійського політика

Петер Пеллегріні, фото: European Parliament

https://racurs.ua/ua/n194112-u-slovachchyni-novym-prezydentom-obraly-prorosiyskogo-polityka.html

Ракурс

У Словаччині у другому турі президентських виборів у Словаччині переміг соратник проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо нинішній спікер парламенту Петер Пеллегріні.

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Після опрацювання 100% бюлетенів він набрав 53,12% голосів, в той час як його опонент Іван Корчок — 46,87%. Про це повідомляє DW.

Корчок вже визнав поразку і привітав переможця.

Під час першого туру президентських виборів, котрі відбулися 23 березня, жоден із кандидатів не зміг подолати поріг у 50%, проте Корчак тоді отримав 42,51%, обійшовши Пеллегріні на п’ять відсотків. У другому турі виборів явка виборців значно збільшилася, досягнувши 61%.

Пеллегріні закликає до «обережності» в питанні постачання зброї Україні, в той час як Корчок виступав за рішучу військову підтримку Києва.

Президента у Словаччині переважно церемоніальна, проте він ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів і є головнокомандувачем збройних сил, а також може накласти вето на ухвалені парламентом закони.

Джерело: DW