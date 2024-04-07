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"Азовці" розповіли, як затрофеїли танк під носом у росіян

«Азовці» розповіли, як затрофеїли танк під носом у росіян (ВІДЕО)

7 кві 2024, 22:33
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Під час невдалого штурму, росіяни втратили повністю справний Т-72Б3М. Екіпаж танка покинув машину на полі бою через ускладнене керування.


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Під час невдалого штурму, росіяни втратили повністю справний Т-72Б3М. Екіпаж танка покинув машину на полі бою через ускладнене керування.

Піхота та оператори FPV-дронів 12-ої бригади «Азов» разом із суміжними підрозділами знищили ворожих танкістів. Танк протягом трьох днів готували до евакуації. Крім того, машина стояла за кілька сантиметрів від протитанкової міни.

"Азовці", які затрофеїли російський танк, фото - А.Цаплієнка

Ілля та Володя, герої з бригади «Азов», розповіли також журналісту Андрію Цаплієнку, як під вогнем противника «затрофеїли» новітній російський Т-72Б3 біля Тернів.

Але це не просто «сіли та завелись», а важка робота усієї БТГР. Позивні всіх учасників операції згодом написали на броні, — пише Цаплієнко.

Три доби ризику під носом у противника. Розібратися. Зняти міни. Відновити те, що відмовило. В той час, коли ворог валив по «азовцях», — розповіли українські бійці.

Джерело: Ракурс


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