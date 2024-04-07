"Азовці" розповіли, як затрофеїли танк під носом у росіян

https://racurs.ua/ua/n194140-azovci-rozpovily-yak-zatrofeyily-tank-pid-nosom-u-rosiyan-video.html

Ракурс

Під час невдалого штурму, росіяни втратили повністю справний Т-72Б3М. Екіпаж танка покинув машину на полі бою через ускладнене керування.

.

Під час невдалого штурму, росіяни втратили повністю справний Т-72Б3М. Екіпаж танка покинув машину на полі бою через ускладнене керування.

Піхота та оператори FPV-дронів 12-ої бригади «Азов» разом із суміжними підрозділами знищили ворожих танкістів. Танк протягом трьох днів готували до евакуації. Крім того, машина стояла за кілька сантиметрів від протитанкової міни.

Ілля та Володя, герої з бригади «Азов», розповіли також журналісту Андрію Цаплієнку, як під вогнем противника «затрофеїли» новітній російський Т-72Б3 біля Тернів.

Але це не просто «сіли та завелись», а важка робота усієї БТГР. Позивні всіх учасників операції згодом написали на броні, — пише Цаплієнко.