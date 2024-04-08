ГУР прокоментувало вибух безпілотника на ЗАЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194141-gur-prokomentuvalo-vybuh-bezpilotnyka-na-zaes.html

Ракурс

Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої росією ЗАЕС.

.

Країна-агресор рф знову наразила на небезпеку ядерний об'єкт, мирних мешканців та навколишнє середовище всієї Європи. Так вибух російського безпілотника на території захопленої росіянами Запорізької «атомки» представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив «Українській правді».

Удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів, — зазначив він.

Представник ГУР наголосив, що російська федерація повинна вивести свої війська з усіх об'єктів Запорізької атомної електростанції. Бо лише звільнення «атомки» від ворожих військ дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над ЗАЕС.

Як відомо, ЗАЕС — найбільша у Європі атомна електростанція. Від початку російської окупації «атомка» вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Нагадаємо, 7 квітня в МАГАТЕ заявили, що на території Запорізької АЕС здетонував дрон. Російські ЗМІ після інциденту відразу звинуватили в цьому Україну.

Джерело: «Українська правда»