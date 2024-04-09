У судді ОАСК знайшли російське громадянство

https://racurs.ua/ua/n194198-u-suddi-oask-znayshly-rosiyske-gromadyanstvo.html

Ракурс

Суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, є громадянкою російської федерації.

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Про це повідомляють «Схеми» у своєму новому розслідуванні.

Видання послалося на витяг з автоматизованої системи «Роспаспорт», який є в розпорядженні журналістів. Громадянство рф суддя набула у 2002 році у місті Єкатеринбург в росії. На той час Літвінова вже три роки, як працювала у Вищому арбітражному суді України.

Попри ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, його судді, в очікуванні перекваліфікації, продовжують зберігати за собою суддівський статус та отримувати заробітну плату. Зокрема, Літвінова, відповідно до поданої нею декларації за 2023 рік, коли вона не здійснювала правосуддя, отримала 1,6 млн грн зарплати.

На запитання «Схем» про російське громадянство Літвінова коротко відповіла: «Це якась провокація», і поклала слухавку.

За законом особи з подвійним громадянством не можуть бути суддями. Але Літвінова не просто продовжує мати цей статус. В очікуванні подальшої переатестації для переведення в інший суд, громадянка рф Літвінова отримує суддівську зарплату з бюджету України — щомісяця близько 135 тис. грн.