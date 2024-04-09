Підозрюваний у вбивстві на станції фунікулера не визнає вини та не дає показів

Засідання відбувалося у закритому режимі, суд взяв підозрюваного Косова під варту на два місяці, фото - Watchers

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Після слухання про вбивство на станції фунікулера в Києві представник родини потерпілих сказав, що підозрюваний не визнає вини та не дає показів.

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Засідання відбувалося у закритому режимі, суд взяв підозрюваного Косова під варту на два місяці, повідомляє Watchers.

За даними слідства, 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між Косовим (працівником Управління державної охорони України) та компанією хлопців виник конфлікт. Косов штовхнув 16-річного Максима. Хлопець вдарився головою у віконне скло, розбив його та отримав травми, від яких помер до приїзду лікарів.

На слухання також приходили родичі та близькі Косова. Вони висловлювали невдоволення увагою преси до справи. Між собою медійників вони називали «шакалами».

Представник потерпілого Олександр Панченко у коментарі Watchers сказав, що, зі слів свідків, Косов був у стані спʼяніння під час інциденту, а «хлопець загинув не через те, що зробив щось погане, а через неправомірні дії».

За його словами, хлопці, серед яких був і загиблий, намагались уникнути конфлікту.

Зі слів свідків він [підозрюваний] був у стані алкогольного спʼяніння. Наскільки сильно — мені складно сказати. Щось не сподобалось йому у діях хлопців. Він почав неповажно спілкуватися. Хлопці спробували уникнути конфлікту. Підозрюваний пішов, але потім щось згадав і повернувся. Найближчим до нього був покійний Максим. Підозрюваний почав до нього звертатися, штовхати його. В результаті чого останній впав і отримав тілесні ушкодження, які призвели до смерті. Це сталося на виході (верхня станція фунікулера), — сказав він.

Панченко додав: рідні загиблого Максима у тяжкому емоційному стані.

Я не знаю, чи він перепросив. Не знаю, чи вони пробували виходити на сімʼю. Я спілкувався сьогодні з татом Максима. Він зараз у такому стані, що більш-менш може спілкуватися. Я поцікавився його позицією щодо запобіжного заходу для підозрюваного. І це — безальтернативне тримання під вартою, — розповів Панченко.

За словами представника потерпілих, захист не надав суду документів того, що підозрюваний є військовослужбовцем. Він, як сказав Панченко, працівник служби УДО.