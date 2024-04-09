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Засідання відбувалося у закритому режимі, суд взяв підозрюваного Косова під варту на два місяці, фото - Watchers

Підозрюваний у вбивстві на станції фунікулера не визнає вини та не дає показів

9 кві 2024, 17:37
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Після слухання про вбивство на станції фунікулера в Києві представник родини потерпілих сказав, що підозрюваний не визнає вини та не дає показів.


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Засідання відбувалося у закритому режимі, суд взяв підозрюваного Косова під варту на два місяці, повідомляє Watchers.

За даними слідства, 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між Косовим (працівником Управління державної охорони України) та компанією хлопців виник конфлікт. Косов штовхнув 16-річного Максима. Хлопець вдарився головою у віконне скло, розбив його та отримав травми, від яких помер до приїзду лікарів.

Засідання відбувалося у закритому режимі, суд взяв підозрюваного Косова під варту на два місяці, фото - Watchers

На слухання також приходили родичі та близькі Косова. Вони висловлювали невдоволення увагою преси до справи. Між собою медійників вони називали «шакалами».

Представник потерпілого Олександр Панченко у коментарі Watchers сказав, що, зі слів свідків, Косов був у стані спʼяніння під час інциденту, а «хлопець загинув не через те, що зробив щось погане, а через неправомірні дії».

За його словами, хлопці, серед яких був і загиблий, намагались уникнути конфлікту.

Зі слів свідків він [підозрюваний] був у стані алкогольного спʼяніння. Наскільки сильно — мені складно сказати. Щось не сподобалось йому у діях хлопців. Він почав неповажно спілкуватися. Хлопці спробували уникнути конфлікту. Підозрюваний пішов, але потім щось згадав і повернувся. Найближчим до нього був покійний Максим. Підозрюваний почав до нього звертатися, штовхати його. В результаті чого останній впав і отримав тілесні ушкодження, які призвели до смерті. Це сталося на виході (верхня станція фунікулера), — сказав він.

Панченко додав: рідні загиблого Максима у тяжкому емоційному стані.

Я не знаю, чи він перепросив. Не знаю, чи вони пробували виходити на сімʼю. Я спілкувався сьогодні з татом Максима. Він зараз у такому стані, що більш-менш може спілкуватися. Я поцікавився його позицією щодо запобіжного заходу для підозрюваного. І це — безальтернативне тримання під вартою, — розповів Панченко.

За словами представника потерпілих, захист не надав суду документів того, що підозрюваний є військовослужбовцем. Він, як сказав Панченко, працівник служби УДО.

Рідні у дуже важкому стані. Вони займаються питанням стосовно похорон зараз. Тому я наполягав, щоб тільки я був на засіданні сьогодні, — додав він.

Джерело: Ракурс


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