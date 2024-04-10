Сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє - Генерал армії США звернувся до Конгресу

Генерал армії США Каволі звернувся до Конгресу

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За кілька тижнів росія переважатиме Україну в артилерії 10 до 1. Про це заявив командувач силами США в Європі Крістофер Каволі.

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Він виступив в Конгресі та закликав американських законодавців терміново схвалити фінансування допомоги України, повідомляє «Європейська правда».

Серйозність цього моменту неможливо переоцінити, — наголосив генерал.

За його словами, без додаткової підтримки США в Україні закінчаться артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони.

Сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє, — додав Каволі.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд на суму 100 млрд дол. для допомоги Україні на п’ять років. Його хочуть інтегрувати в рамки пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу, коли зберуться у Вашингтоні в липні.

Члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію генсекретаря НАТО і механізми обліку внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

За словами співрозмовників Bloomberg, пропозиція, яка потребує схвалення 32 країн-членів НАТО, швидше за все, зміниться ще до того, як союзники погодяться на неї.

Як частину пакета, НАТО може також перебрати на себе оперативні обов’язки очолюваної США Української контактної групи з питань оборони, яка координує поставки зброї близько 50 країнами в Україну.

Історія питання

Нагадаємо, 9 квітня Конгрес США повернувся з великодніх канікул до роботи.

Раніше спікер Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона. Коли і в якому вигляді це може відбутись? В цілому, зараз є кілька варіантів розвитку подій.

Варіант 1: на голосування Палати представників виносять допомогу для України, Ізраїлю і тд в тому вигляді, як її ухвалили в Сенаті, і як цього просив Білий дім. Для Києва тут закладено близько 60 млрд. Це найшвидший варіант. В разі ухвалення законопроект лягає на підпис Байдена.

Cаме на цьому варіанті наполягає Білий дім. POLITICO пише, що команда президента приватно працює із Джонсоном, щоб він погодився на 60 млрд для України — а якщо MAGA-республіканці через це захочуть відправити спікера у відставку, демократи допоможуть йому зберегти крісло.

Варіант 2: розгляд нового законопроекту зі змінами (тут Джонсон припустив надання допомоги для України в позику чи кредит). Це довший шлях, бо тоді Сенат мусив би розглянути документ знову — і ми памʼятаємо, як складно було зібрати голоси першого разу. Також невідомо, чи підтримає цей варіант Білий дім.

Втім, конкретних напрацювань нового законопроекту команда Майка Джонсона поки не представила. Називають різні опції, як ця позика може виглядати. Одна з пропозицій, яку раніше озвучив спікер — використати для оплати допомоги заморожені активи російських олігархів.

Варіант 3: всупереч обіцянкам, Майк Джонсон знову відкладає голосування за допомогу для України на невизначений термін. В такому разі конгресмени можуть розглянути це питання в обхід спікера. Для цього у Палаті представників потрібно зібрати 218 підписів. Наразі є 191.