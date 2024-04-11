Референдум на окупованих територіях і замороження війни – Туреччина запропонувала нову «мирну угоду»

https://racurs.ua/ua/n194270-referendum-na-okupovanyh-terytoriyah-i-zamorojennya-viyny-turechchyna-zaproponuvala-novu-myrnu.html

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Туреччина передала путіну і Зеленському проєкт нового «мирного плану», який може заморозити війну.

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З проєктом плану ознайомилась редакція емігрантського російського видання «Новая газета Европа». Він заснований на документах перших переговорів у Стамбулі та частини формулювань від травня 2022 року.

Зазначається, що у цьому проєкті не вказано пропозицій України та Китаю щодо мирного плану.

Ця ініціатива турецького лідера Реджепа Ердогана включає:

взаємне зобовʼязання США та росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь з неможливістю одностороннього виходу;

заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни будь-яким способом, який може спричинити дестабілізацію її уряду;

заморожування війни на поточній лінії фронту;

зобовʼязання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський про зовнішньополітичний курс країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських окупованих територіях;

гарантії позаблокового статусу України до 2040 року;

обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»;

Москва не заперечує вступу України до Євросоюзу.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на цю новину і написав, що не існує альтернативних «мирних планів», є лише українська формула миру, а все інше — лише бажання.

Мирну ініціативу може підтримати низка європейських політиків, її також пропонуватимуть для підтримки окремим країнам Глобального Півдня, — наголошує видання.

Останній раунд переговорів між рф та Україною відбувся у Стамбулі 29 березня 2022 року. Російську делегацію очолив помічник президента рф Мединський, українську — голова парламентської фракції «Слуги народу» Давід Арахамія.