Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту на війну проти України

https://racurs.ua/ua/n194285-kreml-vidpravlyaie-viyska-tyhookeanskogo-flotu-v-ukrayinu.html

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Кремль відправляє війська свого Тихоокеанського флоту на війну проти України.

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Згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту рф Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Як рощповіли у ГУР Міноборони, йдеться про 2 тис. російських військовослужбовців із Приморского та Камчатского країв росії.

Ще близько 400 солдатів з військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території хабаровського краю рф, поповнять бригади морської піхоти росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через серйозні втрати.

Частина особового складу з військових з'єднань далекого сходу рф увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі, — зазначають в Головному управлінні розвідки.