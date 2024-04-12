В ООН помітили "екзистенційну загрозу для народу України"

https://racurs.ua/ua/n194286-v-oon-pomityly-ekzystenciynu-zagrozu-dlya-narodu-ukrayiny.html

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Помічник генсека ООН Мирослав Єнча заявив, що ескалація війни в Україні є «прямою загрозою регіональній стабільності та міжнародній безпеці» і сказав, вони також «приголомшені збільшенням кількості жертв» серед цивільних.

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні цього тижня повідомила, що в березні 2024 року в країні було вбито або поранено щонайменше 604 цивільних, що на 20% більше, ніж у лютому.

Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися", — каже посадовець, перед тим згадавши, що тривають атаки «і по території рф».

Єнча нагадав, що вторгнення росії в Україну, розпочате з грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, продовжує завдавати великих збитків народу України. А російські напади на українські міста в останній місяць стали «щоденною руйнівною моделлю», включаючи інтенсивне та систематичне націлювання на українську енергетичну інфраструктуру.

В ООН також висловили солідарність із Міжнародним агентством з атомної енергії та закликали «припинити атаки на Запорізьку АЕС».

Наслідки ядерної аварії можуть стати катастрофічними. Ми приєднуємося до заклику генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі негайно припинити подібні непробачні атаки, щоб уникнути великої ядерної аварії. Ніхто не може отримати вигоду ні у військовому, ні в політичному відношенні, атакуючи ядерні об'єкти. Наслідки ядерної аварії, навмисної чи ні, можуть виявитися катастрофічними для всіх нас, — заявив на засіданні Ради Безпеки ООН Єнча.

Мирослав Єнча — помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Америки.