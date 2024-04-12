Наслідки авіаудару по Сумах. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n194306-okupanty-zavdaly-aviaudaru-po-sumah-ie-poraneni-y-ruynuvannya-foto.html

Ракурс

Авіаудар по місту Суми у п’ятницю, 12 квітня, завдала російська федерація.

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О 14.55 ворог атакував цивільну інфраструктуру та житловий сектор. Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє осіб. Частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення. Пожежу, яка виникла, ліквідували рятувальники. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Також внаслідок авіанальоту пошкоджені дві адміністративних нежитлових приміщення та 73 вікна в трьох житлових будинках.

На місці удару працюють всі відповідні служби, в тому числі 26 осіб рятувальників та п’ять одиниць техніки.

Також ворожий обстріл пошкодив залізничний вокзал. В «Укрзалізниці» повідомили про пошкодження вокзальних вікон, але колії цілі, всі поїзди прибуватимуть та вирушатимуть за розкладом. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Костянтинівці на Донеччині внаслідок обстрілів виникла пожежа у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку. Там постраждали щонайменше троє людей. А два села у Харківській області були обстріляні з артилерії — одна особа загинула, а двоє дістали поранення.