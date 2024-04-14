Харківська область вночі відбивалася від російських «Шахедів». Фото:

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Ракурс

Харків та область знову були під масованою атакою російських дронів.

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У ніч на 14 квітня окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136"із Курської області росії. Також ворог запустив чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з окупованої Донеччини. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що усі «Шахеди» були знищені на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

У Харкові російські дрони намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру міста. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що після опівночі окупанти вдарили щонайменше двома «Шахедами», а цілями була критичній інфраструктурі. Він подякував за роботу силам ППО й заявив, що інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 13 квітня російська авіація скинула КАБ-500 на Очеретине й поцілив у п’ятиповерхівку. Поранення дістала щонайменше одна особа. Місцева вдала заявляла про те, що під завалами можуть перебувати люди, але пошукова операція була неможлива через безпекову ситуацію.