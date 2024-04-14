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Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС
Російські обстріли спричинили дві лісові пожежі на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194370-rosiyski-obstrily-sprychynyly-dvi-lisovi-pojeji-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
На Харківщині масовані ворожі обстріли спричинили дві лісові пожежі.
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Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Сьогодні протягом дня ворог завдавав масованих артилерійських і мінометних ударів по прифронтовим населеним пунктах Куп’янщини, — вказано в повідомленні. — У результаті сталося дві пожежі у лісових масивах на околиці сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.
Площа загорання становила:
- у селі Курилівка близько 0,5 га;
- у селі Подоли — близько 200 кв. м.
Рятувальники ліквідували пожежі та запобігли розповсюдженню полум’я на більшу площу, а також поруч розташовані житлові будівлі, — зазначають у ДСНС. — Жертв і постраждалих немає".