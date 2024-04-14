Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

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На Харківщині масовані ворожі обстріли спричинили дві лісові пожежі.

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Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні протягом дня ворог завдавав масованих артилерійських і мінометних ударів по прифронтовим населеним пунктах Куп’янщини, — вказано в повідомленні. — У результаті сталося дві пожежі у лісових масивах на околиці сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.

Площа загорання становила:

у селі Курилівка близько 0,5 га;

у селі Подоли — близько 200 кв. м.

Рятувальники ліквідували пожежі та запобігли розповсюдженню полум’я на більшу площу, а також поруч розташовані житлові будівлі, — зазначають у ДСНС. — Жертв і постраждалих немає".