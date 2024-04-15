Ракетні війська знищили низку цілей окупантів. Фото:

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Ракурс

Сили оборони України завдали росіянам відчутних втрат на фронті.

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Так, упродовж доби авіація Повітряних сил завдала ударів по двох районах зосередження особового складу та пункту управління противника. А ракетні війська уразили чотири пункти управління БпЛА окупантів, три райони зосередження особового складу та один ворожий артилерійський засіб. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 15 квітня.

Зазначається, що сьогодні на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Найважча ситуація спостерігається на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському — загалом тут ворог 65 разів намагався просунутися вперед, але безрезультатно. Також окупанти йшли в атаку на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

Раніше повідомлялося, що російська армія брала оперативну паузу на двох напрямках фронту — ворог не атакував на Лиманському на Куп’янському напрямках, однак не припиняв штурмувати Білогорівку Луганської області.