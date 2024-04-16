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РНБО розглядає питання поширення онлайн-казино, - президент
РНБО розглядає питання поширення онлайн-казино, — президентhttps://racurs.ua/ua/n194438-rnbo-rozglyadaie-pytannya-poshyrennya-onlayn-kazyno-prezydent.htmlРакурс
Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) вже розглядає питання поширення онлайн-казино.
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Про це повідомив у вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський.
Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави через поширення онлайн-казино і неконтрольованість цієї сфери. Усі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані, — сказав Зеленський.
Також президент згадав автора петиції — загиблого молодшого сержанта 59 ОМБр Павла Петриченка. Він висловив співчуття рідним, близьким і друзям воїна.