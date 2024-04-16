Нацгвардійці розробили систему скиду вибухівки з FPV-дронів

https://racurs.ua/ua/n194442-nacgvardiyci-rozrobyly-systemu-skydu-vybuhivky-z-fpv-droniv-video.html

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У Першій президентській бригаді Нацгвардії використовують FPV-дрони для скидання вибухівки, а не прямих ударів.

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Днями пілоти FPV-батальйону «Хорив» бригади здійснили 30 влучних скидів та три вдалих влучання FPV по тактичних цілях.

Це результат роботи екіпажів лише за два дні, — розповіли у бригаді.

У більшості випадків FPV-дрони використовують у якості одноразових «безпілотників-камікадзе». А от системи скидання для FPV-дронів у військових не дуже розповсюджений засіб, бо рама такого різновиду БПЛА погано пристосована під системи скидання.

Наприклад, розповсюджені системи скидання від дронів Mavic 3 не підійдуть до FPV-дронів, пише «Мілітарний». Також проблемою стає те, що рами у самих FPV-дронів зазвичай також різні. Тому майстрам доводиться на 3D-принтері друкувати спеціальні приставки під різні FPV-дрони, на які монтується система скиду.