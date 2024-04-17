Законопроект про допомогу Україні оприлюднила Палата представників США

Палата представників США опублікувала текси законопроекту про допомогу для України, фото: PICRYL

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Ракурс

Республіканці у Палаті представників США сьогодні, 17 квітня оприлюднили тексти трьох законопроектів про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

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Про це повідомляє CBS News.

Законопроекти передбачають:

26,4 млрд дол. на підтримку Ізраїлю;

8,1 млрд дол. в на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні;

60,8 млрд дол. на підтримку України.

Згодом також буде опублікований четвертий законопроект, спрямований на вирішення інших пріоритетних питань зовнішньої політики Республіканської партії, зокрема продажу заморожених активів російських олігархів і запровадження суворіших санкцій проти рф, Китаю та Ірану.

Також очікується, що згодом республіканці опублікують законопроект про безпеку кордону, який буде розглянуто окремо.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що дасть законодавцям 72 години на перегляд законодавства, і розпочне голосування вже в суботу, 20 квітня.

Згідно з текстом документа, опублікованим на сайті Палати представників, пропонується виділити понад 27,9 млрд дол. США на всі операції, пов’язані з військовою допомогою Україні. Зокрема:

13,8 млрд дол. на період до 30 вересня 2025 року скеровуються на програму Ukraine Security Assistance Initiative (Ініціатива з надання допомоги Україні в галузі безпеки), за якою Міноборони США підписує контракти з американськими оборонними компаніями для надання Україні нового озброєння та обладнання;

ще 13,4 млрд дол. на цей же період можуть спрямовуватися на заміну й ремонт переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців.

Крім того, за програмою Foreign Military Financing (Програми фінансування іноземних військових фінансів), передбачається виділення грантів на купівлю зброї у виробників на 1,6 млрд дол. США.

Законопроект також пропонує зобов’язати президента США «як тільки стане можливим» передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас передбачено, що президент США може відкласти це рішення, якщо воно «завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки США».

Законопроект також передбачає надання 7,85 млрд дол. економічної допомоги до 30 вересня 2025 року, за умов заборони витрачати ці кошти на виплати пенсій. Водночас передбачено, що після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року — 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Також законопроект містить вимоги до адміністрації президента США щодо звітності:

протягом 30 днів після його ухвалення адміністрація має надати Конгресу звіт про всю зброю та пов’язане фінансування, яку США надали Україні з 24 лютого 2022 року:

протягом 60 днів — надати звіт про те, як здійснювався контроль за обліком зброї;

не пізніше ніж через 45 днів Конгрес має отримати від адміністрації президента США «стратегію підтримки України», котра має бути багаторічною та містити «конкретні та досяжні цілі».

Джерело: CBS News, Палата представників