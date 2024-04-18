Соціологи назвали найпопулярніше джерело інформації про війну для українців

https://racurs.ua/ua/n194502-sociology-nazvaly-naypopulyarnishe-djerelo-informaciyi-pro-viynu-dlya-ukrayinciv.html

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Найпопулярнішим джерелом інформації про війну для українців є Telegram — його обрали 53% громадян.

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Такі результати соцдослідження опублікував фонд «Демократичні ініціативи» імені Іллі Кучеріва.

На другому та третьому місцях — міжособистісні контакти (42%) та YouTube (40%). Телемарафон як джерело новин використовують 37% опитаних.

Дослідження показало, що вибір джерел інформації залежить рівня освіти.

Люди із середньою чи неповною середньою освітою переважно орієнтуються на телемарафон (49%) та спілкування з іншими людьми (48%), із середньою спеціальною освітою — Telegram-канали (53%) та канали міжособистісного спілкування (45%), а з високим рівнем освіти — Telegram-канали (61%) та YouTube (45%). Відсоток використання телемарафону зменшується із підвищенням рівня освіти.

Щодо довіри українців до інформації, що надходить від органів влади, більшою чи меншою мірою їм довіряють 39% опитаних, проте про повну довіру заявили лише 6%.

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова провів опитування з 21 по 27 березня 2024 року.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2 тис. 20 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.