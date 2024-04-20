У Чернівецькій області на працівника ТЦК напали цивільні - довелося стріляти в землю

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У Чернівецькій області під час оповіщення на працівника ТЦК напала група цивільних.

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До нього застосували силу й погрози — для захисту він здійснив постріли в землю, повідомили у центрі комплектування.

Ніхто не травмувався. На місце викликали поліцію.

Подія сталася у селі Чорногузи Чернівецької області. Група цивільних напала на працівника Вижницького районного центру комплектування, коли той здійснював оповіщення. Автомобіль військового заблокували, а до чоловіка застосували силу та погрожували.

В результаті пострілів у землю ніхто не травмувався, йдеться у повідомлені. На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець, який здійснював оповіщення був переведений до ТЦК та СП з 10 окремої гірсько-штурмової бригади через бойові травми.

На початку березня На Буковині жителі Путильської громади з сокирами напали на працівників ТЦК. Напад трапився 7 березня в с. Плоска на контрольно-пропускному пункті «Горлеча» військових та поліцейських. Відео з ймовірним нападом та побиття військовослужбовців оприлюднили в Telegram-каналі «Хороші Чернівці». У поліції Буковини ZAXID.NET зазначили, що особи нападників вже встановили і подію розслідують за статтею про хуліганство.

Близько обіду в селі Плоска Путильського району Чернівецької області двоє місцевих жителів напали на представників ТЦК. Спочатку до військових на коні під’їхав чоловік, який у руках тримав сокиру. Поки вони стояли на дорозі і спілкувалися, інший місцевий житель, керуючи жовтою «Нивою», з розгону наїхав на 41-річного службовця ТЦК і збив його, інший військовий встиг відскочити.

Потім водій «Ниви» розвернувся, знову під’їхав до представників ТЦК, вийшов з машини із сокирою та завдав їм кілька ударів обухом. Потім підійшов до автомобіля, який, ймовірно, належав представникам ТЦК, і сокирою розбив всі вікна та потовк бляху. Після цього обоє місцевих мешканців поїхали геть.

У поліції Буковини повідомили ZAXID.NET, що всіх причетних до нападу правоохоронці вже встановили. Це 28-річний та 43-річний жителі села Плоска. За фактом бійки порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.