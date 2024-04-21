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Ракурс
Ухвалено наказ про затвердження основних засад кібербезпеки, фото: Ukrainian Military Pages

Міноборони затвердило основні засади інформаційної та кібербезпеки

21 кві 2024, 18:57
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Міністерство оборони України ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.


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Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба відомства.

Відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міністерства оборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки. Правила враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти, — вказано в повідомленні

У відомстві наголошують, що на тлі постійних кібератак ворога потрібно приділяти особливу увагу кібербезпеці.

Заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись. Тому нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки, — наголошують у Міноборони.

Джерело: Ракурс


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