Міноборони затвердило основні засади інформаційної та кібербезпеки

Міноборони затвердило основні засади інформаційної та кібербезпекиhttps://racurs.ua/ua/n194591-minoborony-zatverdylo-osnovni-zasady-informaciynoyi-ta-kiberbezpeky.htmlРакурс
Міністерство оборони України ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.
Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба відомства.
Відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міністерства оборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки. Правила враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти, — вказано в повідомленні
У відомстві наголошують, що на тлі постійних кібератак ворога потрібно приділяти особливу увагу кібербезпеці.
Заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись. Тому нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки, — наголошують у Міноборони.