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Тактичного пожежного робота Magirus Wolf R1 задіяли на Одещині, фото: ДСНС
Пожежного робота залучають до ліквідації наслідків російських обстрілів Одещини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194590-pojejnogo-robota-zaluchaut-do-likvidaciyi-naslidkiv-rosiyskyh-obstriliv-odeschyny-foto.htmlРакурс
Спецтехніку ДСНС активно залучають до ліквідації наслідків російських ударів по Одещині.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зокрема у ліквідації наслідків російської атаки бере участь тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що робот вже не вперше залучається до ліквідації пожеж — він використовувався для гасіння масштабних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях.