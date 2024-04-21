Тактичного пожежного робота Magirus Wolf R1 задіяли на Одещині, фото: ДСНС

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Спецтехніку ДСНС активно залучають до ліквідації наслідків російських ударів по Одещині.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема у ліквідації наслідків російської атаки бере участь тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що робот вже не вперше залучається до ліквідації пожеж — він використовувався для гасіння масштабних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях.