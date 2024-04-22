Рашисти вдарили по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові

https://racurs.ua/ua/n194618-rashysty-vdaryly-po-ob-iektu-televiziynoyi-infrastruktury-u-harkovi.html

Ракурс

Російські окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

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Про це 22 квітня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.

У Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення. Минулося без постраждалих.

На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення, — заявив Синєгубов.

Раніше влада повідомляла, що 22 квітня упродовж години росія завдала ударів щонайменше по чотирьох населених пунктах Харківської області: Харкову, Дергачах, Вовчанську та Слобожанському.

У Харкові рф цілила по об'єкту критичної інфраструктури, у Вовчанську — влучання КАБом на території недіючого м’ясокомбінату, у Слобожанському та Дергачах — влучання по відкритій території, зазначив Синєгубов.