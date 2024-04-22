Консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку

https://racurs.ua/ua/n194628-konsulstva-ukrayiny-prypynyaut-nadannya-poslug-cholovikam-pryzovnogo-viku.html

Ракурс

Від 23 квітня усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку.

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Про це ідеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні ZN.UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, — йдеться у листі за підписом Сибіги.

Зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

«Дзеркало тижня» пише, що розпорядження МЗС діє «до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень Закону України щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності у травні.

Пункти 6 та 16 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на які посилається МЗС, передбачають:

6) встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.