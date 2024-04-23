Смерть мобілізованого на Закарпатті - хворого на епілепсію у ВЛК визнали придатним

https://racurs.ua/ua/n194655-smert-mobilizovanogo-na-zakarpatti-hvorogo-na-epilepsiu-u-vlk-vyznaly-prydatnym.html

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Військовозобов’язаний, який помер дорогою в навчальний центр на Закарпатті від епілепсії, згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби.

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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен заявив, що відкрив провадження щодо можливого порушення прав людини, а також буде особисто контролювати цю ситуацію.

Також мої представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, щоб дізнатися всі обставини, — додав Лубінець.

В Офісі генпрокурора заявили, що справу, попередньо, кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Раніше цього ж дня Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки повідомив, що в області по дорозі у навчальний центр помер військовозобов’язаний, у якого стався епілептичний напад.

Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав «швидку допомогу», однак медики не встигли, — ідеться у повідомленні ОТЦК.

Тим часом спецпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження. Попередня кваліфікація — перевищення службових повноважень.

Нагадаємо, 23 квітня у Закарпатській області дорогою до навчального центру через епілептичний напад помер військовозобов’язаний.

Омбудсмен Лубінець повідомив, що чоловіка визнали придатним до військової служби. Посадовець порушив провадження щодо ймовірного порушення прав людини та взяв справу під власний контроль.