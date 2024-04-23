Шольц звинуватив росію у спробах «привласнити» Канта, раніше там назвали філософа «російським трофеєм»

https://racurs.ua/ua/n194654-sholc-zvynuvatyv-rosiu-u-sprobah-pryvlasnyty-kanta-ranishe-tam-nazvaly-filosofa-rosiyskym.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у диктатора росії володимира путіна «немає жодного права» посилатися на працю Іммануїла Канта, оскільки нинішня політика Москви суперечить поглядам філософа.

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Газета Die Zeit цитує Шольца, який, виступаючи в Берлінсько-Бранденбурзькій академії наук на урочистій церемонії на честь трьохсотліття філософа, заявив, що «режим путіна прагне за всяку ціну привласнити Канта та його роботи».

На думку Шольца, ідеї Канта про права людини та людську гідність, а також його думки про війну та мир суперечать усьому тому, що путін робить у своїй країні та Україні. Окремо канцлер наголосив, що філософ не повинен використовуватися для виправдання агресивної війни, порушення міжнародного права та деспотизму.

Шольц також навів у приклад кілька висловлювань путіна. Так, у 2005 році російський диктатор заявив, що росія намагається дотримуватися вчення Канта щодо вирішення міждержавних суперечок.

Хочу нагадати одну обставину, яку вважаю надзвичайно важливою і для сьогоднішнього дня. Кант був категорично проти вирішення будь-яких міждержавних суперечок війною. І ми намагаємося дотримуватись його навчання в цій частині, — заявив путін на урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки філософу на будівлі університету Калінінграда.

У січні 2024 року диктатор знову згадав Канта під час зустрічі з студентами Калінінграда.

Кант — один із найбільших мислителів і того часу, і нашого. Це фундаментальний мислитель. І, звичайно, його заклик жити своїм розумом, він дуже актуальний сьогодні. Ми так і намагаємось робити. Країна має жити своїм розумом. Країна має керуватися своїми національними інтересами, — заявив він.

Своєю чергою, Шольц виступив проти подібної інтерпретації поглядів філософа.

Це абсурд, тому що Кант прямо виступав проти втручання держав у справи інших країн, — підкреслив він.

Незадовго до виступу Шольца губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив про необхідність проведення «масштабної ревізії» всієї спадщини Канта.

Відповідну заяву чиновник зробив на заході з нагоди триста років філософа. Свою пропозицію він мотивував тим, ідеї філософів необхідно переглядати та інтерпретувати в дусі часу, оскільки це, на думку Аліханова, «є формою найвищої поваги».