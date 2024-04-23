Українці в Німеччині придумали, як обійти заборону на надання консульських послуг військовозобов'язаним

https://racurs.ua/ua/n194653-ukrayinci-v-nimechchyni-prydumaly-yak-obiyty-zaboronu-na-nadannya-konsulskyh-poslug.html

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Українці в Німеччині придумали, як обійти заборону на надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам.

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Щоб отримати чи оновити закордонний паспорт їм радять не звертатися до українських консульств, а подавати документи на Reiseausweis für Ausländer у німецьких установах.

Це паспорт, який видає Німеччина, якщо людина не може отримати закордонник від своєї батьківщини. З ним можна подорожувати в основному країнами Шенгену.

Про такий варіант дій повідомила 23 квітня «Думская». Видання запитує: якщо наші чоловіки почнуть масово подаватись на «додатковий» паспорт — чи не сприйме це Україна як зрив мобілізації?

Нагадаємо, дипломатичні установи України припиняють надавати консульські послуги військовозобов’язаним українським чоловікам, які перебувають за кордоном.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Незабаром МЗС надасть уточнені роз’яснення щодо порядку отримання консульських послуг у межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах, — повідомив він.

Раніше українське консульство в Польщі заявило про припинення надання послуг чоловікам, які виїхали, віком від 18 до 60 років, окрім видачі посвідчень особи, необхідних для повернення в Україну.

Нагадаємо, нещодавно ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом Володимиром Зеленським новий закон про мобілізацію передбачає припинення надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном і не стали на військовий облік. Для цього вони повинні будуть оновити свої особисті дані в ТЦК через консульство та онлайн-кабінет військовозобов’язаного.

Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня.